Bologna, Donadoni: "Ho entusiasmo, cerchiamo di finire al meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Bologna Roberto Donadoni dopo lo 0-0 contro il Cagliari: “Il Cagliari ci ha un po’ costretto a giocare in questo modo, con le palle lunghe, questo ha fatto sì che non venisse fuori un gioco brillante. Sicuramente potevamo essere più concreti in quelle ripartenze avute. Palacio non era al meglio della condizione, ha dato veramente tutto. Abbiamo dei giocatori fuori, alcuni un po’ stanchi e ci siamo un po’ adattati a questa situazione. Sto bene, sono tranquillo, ho grande entusiasmo e cerchiamo di finire al meglio”.