Bologna, Donadoni non ascolta i fischi ma il futuro è in bilico

© foto di Federico Gaetano

I fischi di una parte del Dall'Ara a margine del pareggio interno contro la Roma non hanno scalfito Roberto Donadoni, giocatore prima e allenatore poi dalle spalle larghe e abituato a vivere situazioni difficili. La dirigenza è dalla sua parte e nel caso in cui la stagione dovesse concludersi con risultati positivi e con un percorso all'altezza delle aspettative, verrà confermato senza tanti giri di parole. Discorso diverso nel caso in cui le prossime partite non dovessero andare come preventivato. A quel punto arriverebbe il divorzio estivo, anche per volere dello stesso allenatore, che ha capito come stanno le cose in città e che non rimarrebbe con il peso di una contestazione e con una parte del tifo schierato contro. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.