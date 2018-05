Bologna, Donadoni: "Non partiamo sconfitti. Juve ha tante soluzioni"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus: "Sappiamo chi andiamo ad affrontare e cosa c’è in palio ed è un motivo in più per cercare di fare bella figura. La Juventus ha diverse opzioni di qualità quindi dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi e non pensare di contenere un avversario piuttosto che un altro. Dobbiamo essere convinti di non essere la vittima predestinata, altrimenti non varrebbe neanche la pena di partire da Bologna. Abbiamo giocatori importanti come Pulgar, Helander o Donsah che non ci saranno ma spero che chi subentrerà abbia voglia di mettersi in mostra: questa sarà una vetrina stupenda. Non ce la fanno neanche Dzemaili e Gonzalez, dobbiamo valutare Orsolini. Cambiare modulo? Dobbiamo avere un riferimento nostro perché tanto la Juventus ha talmente tante soluzioni che ci complicheremmo la vita. Pensiamo a giocare in 25-30 metri senza concedere spazi tra le linee impegnandoci anche a ripartire con convinzione e rapidità. Destro? Mattia si è allenato solo due giorni con noi, il ginocchio reagisce bene quindi sarà a disposizione ma teniamo conto del periodo di stop. Allenatori sempre in bilico? Spesso nel calcio si dice che sia normale così. Mettere in discussione Allegri dopo tutto quello che ha fatto non può che far sorridere. È normale che i tifosi pretendano di più come è naturale che ci sia chi è meglio di te ma c’è anche il rovescio della medaglia. Bisogna osservare le situazioni sotto tutti gli aspetti nel rispetto di tutti. Mirante? Dal mio punto di vista non ho mai avuto problemi con lui. Non vedo grande difficoltà a continuare insieme ma adesso dobbiamo pensare a finire la stagione al meglio".