Bologna, Donadoni: "Oggi era difficile vedere il bel gioco"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È stata una partita difficile dal punto di vista dei contenuti, il Cagliari aveva bisogno di vincere, era difficile vedere bel gioco. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare, per il resto la squadra si è difesa bene. Abbiamo preso 2-3 ammonizioni di troppo, ma credo che la partita sia stata giocata bene considerato che era la terza in una settimana. Gli infortunati? Diventa importante recuperarli, direi che oggi ancora una volta Palacio ha giocato pur non essendo al 100%, ha fatto una partita spettacolosa che solo un giocatore della sua qualità morale può fare. È un valore aggiunto per noi. Solo due punti nel ritorno in trasferta? Sicuramente quella con il Crotone non siamo stati all’altezza della situazione, abbiamo regalato una vittoria. È chiaro che ci sono delle cose che vanno migliorate, bisogna trovare la cattiveria agonistica che magari qualcuno ancora non ha raggiunto. Bisogna intensificare quel tipo di atteggiamento, essere più sicuri di noi stessi. A volte non vogliamo rischiare, siamo timorosi di sbagliare e questo va a complicare la gara”.