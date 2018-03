Bologna, Donadoni: "Orgoglioso delle 100 in rossoblù, bel traguardo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Roma: "La Roma spesso si trova alta, noi dovremo essere bravi a concedere poca profondità e pochi spazi tra le linee. Il nostro concetto di gioco deve essere la compattezza. Chi giocherà in porta? Il nostro portiere è Santurro, ragazzo splendido e professionale ai massimi livelli. Le scelte definitive per domani comunque non li ho ancora fatte. Destro? E' candidato per una maglia da titolare. Verdi in azzurro? E' chiaro che si aspettava di giocare un po' nelle due amichevoli, ma le scelte del ct vanno rispettate. Mi sarebbe piaciuto vederlo in campo, a maggior ragione ora con noi dovrà dare tutto per dimostrare di poter essere importante anche per l'Italia. La mia situazione? Domani raggiungerò le 100 partite col Bologna, per me è importante. Per me è un orgoglio aver avuto questa opportunità, ringrazio il Presidente, la società, tutta la città e i tifosi. Voglio ricambiarli con impegno e professionalità. Gli infortunati? Orsolini e Poli stanno bene, sono pienamente recuperati".