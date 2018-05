Bologna, Donadoni: "Qui sono felice. Buon primo tempo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Donadoni ha analizzato la sconfitta del suo Bologna contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Parole di Verdi? La cosa che mi sorprende è che ci si stupisca per cose normale. Oggi la normalità diventa una sorpresa, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di spettacolare, che vada oltre il buonsenso. Io che conosco Simone non mi stupisco, se è così ambito è perché ha lavorato, perché ha fatto tesoro delle stagioni precedenti. Se ha l'opportunità di andare in un'altra società è perché qui ha lavorato bene. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, subendo il primo gol in maniera un po' ingenua. Questo ha dato vigore alla Juve, sul secondo gol forse qualcosa si poteva valutare in maniera diversa. Abbiamo avuto l'opportunità di fare il due a uno, l'occasione l'abbiamo sprecata. Le qualità fanno la differenza, a volte non perché non abbiamo tecnica, ma un po' di fretta ci conduce all'errore. Contro queste squadre non puoi permettertelo, dopo il secondo gol è diventato tutto più complicato".

"Migliorare i giocatori credo sia l'obiettivo di tutti coloro che fanno il mio mestiere. Ci sono dei livelli, alcuni giocatori che possono ambire a fare determinate cose, per fortuna o sfortuna ci sono anche dei limiti. Bisogna lavorare e credere in sé stessi, bisogna avere fiducia di un ambiente che ti dia fiducia. Il Bologna a livello societario è l'ambiente giusto, è una società che punta a migliorare i propri giocatori. Cerchiamo di crescere piano piano, abbiamo un presidente che ha investito molti in questi anni. Si parla di chi ha soldi, per chi ne ha meno è facile chiedersi perché non li spende. Cerchiamo di portare tutti ad un livello superiore, c'è sempre chi è soddisfatto e chi un po' meno. Sento che c'è qualcuno non contento di Allegri, certamente non posso preoccuparmi io".

"La Juve ha sofferto la nostra brillantezza nel primo tempo, serviva più precisione. Dovevamo essere meno precipitosi, quando giochi contro squadre così forti non puoi fallire le circostanze positive che ti capitano. Poi è chiaro che serve quel pizzico di fortuna in più, parlo almeno di non concedere il primo gol, è un infortunio che può capitare, ma ti penalizza. A Bologna sono felice, ho una bambina che va all'asilo, sono contento di essere in questa società, per me non ci sono assolutamente problemi".