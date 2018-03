Bologna, Donadoni sicuro: "Nessuna bocciatura per Avenatti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta subita contro l’Atalanta: “Loro sono stati più bravi di noi, ci hanno messi in difficoltà dal punto di vista fisico ed è venuta fuori poi la loro qualità che è sfociata nel gol. Siamo stati timidi a non andare ad accorciare e loro alla fine sono riusciti a mettere palla dentro. Bocciatura per Avenatti? Assolutamente no, ha fatto la sua prestazione. Non ci sono mai bocciature per nessuno, il mio obiettivo è di far crescere la squadra e di farla migliorare”.