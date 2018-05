Bologna, Donadoni: "Spinta evidente di Khedira sul 2-1"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "Douglas Costa è stato determinante, noi siamo stati meno bravi nel tamponarlo. Siamo stati sfortunati sul primo gol subito e nell'occasione dopo quando siamo andati vicini al gol. Il secondo gol è viziato da un probabile fallo però è inutile starne a parlare".

L'episodio di Kraft, del rigore di Rugani e

"Se l'episodio di Kraft lo sfrutti cambia l'andamento della gara. Sull'espulsione non voglio dire niente. Fra il primo e il secondo tempo un giocatore della Juve si lamentava del rigore subito, ma a correzione di questo va detto che se ha dato rigore doveva dare il rosso. Sul secondo gol è evidente la spinta, appoggia la mano su Keita anche se è chiaro che lui debba mettere un po' più di energia. Però è stato sbilanciato".

Mancini vicino alla nazionale.

"Non sono uno che vive di invidie e gelosie quindi se uno arriva in grandi club se lo merita. Io sono contento di quello che faccio e quello che sono. So che devo imparare tante cose e limare tanti piccoli difetti. Lavoro per questo".

Mai una vittoria contro le prime sette?

"Era abituata ma un bel po' di anni fa. Se vediamo negli ultimi 20 anni cosa è successo a Bologna...Dipende se uno guarda il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Con le big abbiamo fatto delle belle prestazioni ma non abbiamo fatto risultato. Questi sono aspetti dove dobbiamo migliorare".