Bologna, Donadoni sul futuro: "Mi auguro di accontentare tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato così del futuro suo e della squadra: "Noi dobbiamo ragionare sempre come se fossimo con l’acqua alla gola: questo dev’essere il modo di ragionare di chi è ambizioso. A me non piace nemmeno perdere una partita a carte. Da qui alla fine abbiamo la possibilità di poter determinare qualcosa ed ogni partita andrà affrontata con determinazione. I fischi di sabato? Noi tutti siamo qui per fare il meglio. E’ chiaro che quando le cose non vanno come vorremmo i primi ad essere dispiaciuti sono i protagonisti. Mi auguro di accontentare tutti: c’è sempre qualcuno che in tutti gli ambienti è più bravo di me. Ma non possiamo fare niente di più che cercare di metterci il massimo impegno per avvicinarci a chi è più bravo. Prossima stagione? Ci sono delle situazioni che stiamo valutando strada facendo. Non è che tutto è rimandato alla fine: per esempio questa settimana Valencia si è allenato con noi. Però adesso per quello che ci compete stiamo facendo tutti i nostri ragionamenti senza tralasciare nulla”.