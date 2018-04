Bologna, Donadoni: "Verdi fondamentale per noi. Ritiro? Non era punitivo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha commentato così a Rai Sport la vittoria di oggi col Verona: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, complimenti ai miei ragazzi. Il nostro non è stato un ritiro punitivo, ma era importante prepararci bene per questo potenziale match-point per la salvezza. Nella ripresa non abbiamo fatto bene come all'inizio, ma il gran gol di Verdi ha reso tutto più semplice. Sono felice per questa vittoria. Verdi? Colpisce per l'abilità con entrambi i piedi. Se non lo conosci bene, fatichi a capire se è destro o sinistro. Ha grandi capacità tecniche che mette in mostra anche sui calci piazzati. Deve migliorare sotto qualche punto di vista, magari sulla continuità nell'arco dei due tempi, ma è un giocatore fondamentale per noi. Classifica? Questi sono i punti che ci siamo guadagnati e che ci meritiamo. Alla fine faremo tutte le dovute considerazioni, ci sono ancora 18 punti in palio".