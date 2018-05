Bologna, Donadoni: "Vogliamo chiudere bene. Parlerò con Destro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chievo. Queste le sue parole: "La nostra intenzione è chiudere bene davanti al nostro pubblico. In settimana abbiamo lavorato bene in questo senso, la squadra ha recepito. Contro il Chievo sarà una partita vera, tosta. Dobbiamo farci trovare pronti. Oggi voglio parlare con Destro per capire se anche lui ha lo stimolo per finire bene il campionato. Se le sensazioni saranno positive, potrebbe essere utilizzato. Sono concentrato sulle due partite che restano, poi penseremo al futuro. Ricordo cosa si diceva mesi fa del Chievo Verona, poi hanno avuto un’involuzione. Hanno necessità di punti, me li aspetto cattivi. Ho visto bene Palacio in questi giorni, è tonico e lucido”.