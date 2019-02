© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Godfred Donsah, tornato in campo nel finale di Bologna-Juventus, ha parlato così del momento della squadra su Instagram: "Felice per il rientro in campo in campionato, non vedevo l'ora. Abbiamo tenuto testa ai più forti: con questo spirito e questo atteggiamento sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo. Ora lavoriamo bene in vista di domenica prossima! C'mon guys".