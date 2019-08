Bologna, Donsah libera il posto a Dominguez: due le alternative

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'addio di Godfred Donsah libera il posto da extra-comunitario al Bologna per Nicolas Dominguez (21), principale obiettivo di mercato del club felsineo. Secondo il Corriere dello Sport, Walter Sabatini lo insegue da 4 anni e questo potrebbe essere il momento buono per accaparrarselo. Ora il Bologna può sferrare l'attacco decisivo per il giocatore del Velez, per il quale però c'è da battere la concorrenza del Celta Vigo.

Alternative - La dirigenza rossoblù non deve sbagliare i due colpi a centrocampo, vera e propria priorità, a maggior ragione dopo la partenza di Donsah. Per questo, dovesse saltare Dominguez, non si perdono di vista le alternative: Jorrit Hendrix del PSV e, soprattutto, il sogno Alfred Duncan del Sassuolo.