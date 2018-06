Bologna, Donsah più lontano: il futuro si chiama Bundesliga

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Godfred Donsah si avvicina all'addio all'Italia. Il rinnovo con gli emiliani, racconta Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta infatti che il giocatore dovrebbe andare in Bundesliga. Mainz e Friburgo le formazioni più interessate al ghanese che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020.