Bologna, dopo 21 anni si aggiorna la bacheca grazie alla Viareggio Cup

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventun'anni dopo l'Intertoto del '98, per il Bologna è il momento di aggiornare la bacheca dei trofei, grazie al successo di ieri nella finalissima di Viareggio Cup contro il Genoa. Il successo dei felsinei è stato ampiamente festeggiato ieri e oggi il capitano e regista Leonardo Mazza ha portato il trofeo della manifestazione toscana in Emilia, come testimonia il video pubblicato dai canali ufficiali rossoblù: