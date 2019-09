© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la spettacolare rimonta di Brescia (4-3 il finale in favore della formazione felsinea, ndr) i giocatori del Bologna, di ritorno in città, ci hanno tenuto a dedicare la vittoria personalmente a Sinisa Mihajlovic, "ospite" dell'ospedale Sant'Orsola per la seconda fase di cure. È TV ha filmato l'arrivo della squadra e registrato la pronta risposta del tecnico, che non si è negato e dalla finestra della sua stanza si è così rivolto alla squadra: "Bravi, ma mercoledì dobbiamo parlare. E comunque ora andate tutti a nanna..."