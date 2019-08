Bologna, dopo Medel mercato chiuso?

© foto di Federico Gaetano

Con l’arrivo di Gary Medel il Bologna ha senza dubbio aggiunto grinta ed esperienza al suo centrocampo. Soprattutto ha trovato un elemento con caratteristiche tali da permettere alla difesa di essere più protetta, andando così a colmare quella lacuna apparsa fin troppo evidente nei test precampionato. Non è un regista, non è un costruttore di gioco ma il cileno con passaporto spagnolo può tornare molto utile alla causa felsinea proprio per la capacità di sacrificio e di interdizione.

Tuttavia il mercato in entrata non è detto che sia concluso. Al di là dei rumors su De Silvestri - che una volta arrivato dovrebbe però lottare per scalzare Tomiyasu e non si preannuncia un impegno semplice, visto l’impatto che ha avuto il giapponese - e su attaccanti variamente assortiti, non è da escludere che il Bologna cerchi un altro centrocampista possibilmente di maggior qualità tecnica per completare così il reparto. Non sarà semplice trovare il profilo giusto in pochi giorni e allo stesso tempo piazzare in uscita un centrocampista attualmente in rosa (Kingsley in prestito?), però bisogna rimanere vigili perché la Sabatinata potrebbe arrivare da un momento all'altro.