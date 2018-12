© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna sembra sempre più ai titoli di cosa e la sensazione è che dopo la sfida contro il Napoli possa partire la rivoluzione. C'era anche l'ipotesi di mandare Magnani in panchina al San Paolo ma la società ha stoppato tutto. Saputo non vuole pagare tre allenatori e per questo è stato allertato Donadoni, ancora sotto contratto con i felsinei, che però piace al Milan. A riportarlo è il Corriere di Bologna.