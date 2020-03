Bologna, dopo Sabatini confermata la dirigenza: Bigon, Di Vaio e Winterling

vedi letture

Il Bologna ha confermato Walter Sabatini, ma la nuova sinergia con i dirigenti pare abbia fatto breccia nei rossoblù. Così il rinnovo arriverà anche per Riccardo Bigon, Marco Di Vaio e Christofh Winterling, direttore marketing e commerciale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che spiega come corra buon sangue fra Sabatini e Bigon, al di là di qualche dichiarazione non in sintonia nelle ultime settimane.