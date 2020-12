Bologna, duello con la Sampdoria per il gioiello danese Jesper Lindstrom

Jesper Lindstrom, nuovo talento del calcio danese, piace in Italia. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Bologna e Sampdoria hanno avviato i contatti con il Brondby per il talento classe 2000, valutato circa 7 milioni di euro. La concorrenza non manca, il giocatore ha offerte anche da Bundesliga e Premier League.