© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili, intervistato dal sito ufficiale dei rossoblù, commenta così il ko subito sul campo dell'Udinese: "Nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio, poi nel secondo siamo andati in difficoltà perché loro si sono chiusi in difesa. Dobbiamo essere più concreti davanti, non valorizziamo le occasioni che creiamo inoltre siamo un po’ fragili in difesa, stiamo prendendo troppi gol. Arbitro? Come sbagliamo noi sbaglia anche lui“