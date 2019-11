© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, al termine del match pareggiato in extremis con il Parma grazie a un suo gol, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Ci ho sempre creduto, la squadra ha fatto anche una buona partita. Loro hanno fatto gol su due-tre occasioni che abbiamo concesso, è un peccato rincorrere dopo la bella partita che abbiamo fatto. Purtroppo anche oggi abbiamo preso solo un punto, ma forse dobbiamo ripartire proprio da questo punto: con più cattiveria, più umiltà, più voglia di vincere. La prestazione però c'è stata. Noi stiamo facendo tutto per mister Mihajlovic, cerchiamo di dargli delle soddisfazioni anche se non è facile. Il gol? Lo dedico ai miei figli".