Bologna, Dzemaili: "Dobbiamo sbloccarci e avremo un'altra classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Blerim Dzemaili, centrocampista e capitano del Bologna, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblù: m"Di chance ne creiamo, in questo momento dobbiamo sbloccarci. Appena lo faremo le cose andranno meglio. Gli attaccanti devono essere fiduciosi in sé stessi e nella squadra. Lavoriamo molto bene e meritiamo tutti qualcosa d'importante, ossia vincere una partita che ci possa dare delle soddisfazioni, su cui poi poter lavorare. Ci manca una vittoria per avere più fiducia. Abbiamo questo blocco che non dovrebbe esserci perché non vedo nulla di negativo. Dobbiamo migliorare tanto, bisogna fare qualcosa in più, ma se io avessi segnato staremmo qui a parlar d'altro. Io mi chiedo perché ho calciato e non sono andato avanti, ma in quel momento non pensi a tante cose. Vedevo Sportiello uscire verso di me, però purtroppo si è fermato ed è andato tutto male".

Sul ruolo da capitano: "Mi sono sempre sentito un giocatore che deve portare questa squadra con sé, deve essere un esempio per gli altri. Per me la fascia non cambia tanto. Mi dà più responsabilità, è un onore, ma non un problema. Non ci penso, nella mia testa vanno soltanto le cose che possono aiutare la squadra".

Su Inzaghi: "Ci sta trasmettendo la sua filosofia, insiste molto con le sue giocate. La sua grinta è molto importante, è un allenatore che cerca di essere sempre positivo e ci dà carica. Per noi è un anno importante e secondo me siamo sulla giusta strada. Fra un po' avremo un'altra classifica".