© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blerim Dzemaili, giocatore del Bologna, ha brevemente parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Parma: "La sosta non è arrivata al momento giusto, dopo la sconfitta con il Sassuolo, poi ci siamo riscattati. In ogni caso dobbiamo andare in campo per vincere questa partita, ci mancano i punti e dobbiamo riprenderci".