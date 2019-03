Bologna, Dzemaili: "La squadra è viva. L'importante è crederci ancora"

Fonte: bolognanews.net

Ai microfoni del dopo partita, il capitano del Bologna, Blerim Dzemaili, ha espresso il suo rammarico per la terza e più dannosa sconfitta consecutiva: “Per 60 minuti abbiamo fatto una buona partita: peccato non essere riusciti a capire il momento. Anche oggi abbiamo avuto tante palle gol, dobbiamo essere più cinici e riuscire a sfruttarle. Rimane il fatto che ho visto tante cose positive: la squadra è viva, gli avversari ci temono e ci fanno complimenti, dobbiamo continuare così. Dobbiamo riuscire a rimanere stretti, attenti, collegati fra i reparti. Ora devono arrivare i punti perché le squadre che ci sono davanti rimangono lì”. Sul proprio momento: “A me Bologna ha dato e sta dando tanto, vedere così tanti tifosi al seguito è una cosa immensa. Son contento della mia prestazione: da quando è arrivato a Mihajlovic abbiamo parlato e lavorato tanto. Ora l’importante è crederci, continuare a crederci, e continuare a lottare tutti insieme per la salvezza. Adesso secondo me siamo tutta un’altra squadra, rimango fiducioso perché vedo la squadra crescere ogni domenica”.