Bologna, Dzemaili: "La svolta con la Roma. Ora punti dalla prossima"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'inizio non eravamo all'altezza, ma dopo la sfida contro la Roma abbiamo iniziato anche a giocare bene. Quello col Cagliari è stata una brutta gara, ma negli ultimi quattro match abbiamo conquistato sei punti". Parole e pensieri di Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. "A centrocampo - prosegue - sono quello che ha più esperienza, ma l'importante è giocare bene. Noi siamo giovani, in estate abbiamo fatto tanti cambi e il nostro campionato è iniziato con la Roma. Dopo quel match abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela anche con grandi squadre".

Dzemaili a che punto è?

"Io come tutta la squadra nelle ultime quattro partite ho giocato meglio. Le mie prestazioni vengono giudicate dai gol, ma per me è importante la squadra e la cosa più importante è arrivare quanto prima ai 40 punti".

Cosa manca in zona gol?

"Manca la convinzione di andare tutti insieme in avanti e fuori casa questo problema è ancora più evidente. Sono sicuro che miglioreremo, dopo l'ultima sosta vedo tutto molto positivo".

Cosa è successo sabato a Cagliari?

"Abbiamo sbagliato approccio e commesso errori che non bisognerà più replicare".

E Inzaghi?

"Inzaghi prova a dare la sua grinta, la sua determinazione. Sta provando tutto e secondo me per lui è stata importante la svolta dell'ultimo periodo. Certo, ci vuole tempo ed è importante darglielo a Inzaghi. Adesso arrivano partite importante e, a partire dalla sfida contro il Torino, dobbiamo iniziare a conquistare punti".