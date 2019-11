© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore del Bologna Blerim Dzemaili ha commentato così il 2-2 di oggi contro il Parma: “La prestazione c’è stata, ma non siamo contenti perché un pareggio non ci basta. Avremmo potuto fare meglio: abbiamo più qualità di quella messa in campo oggi ed è giusto che facciamo autocritica. Dobbiamo essere più aggressivi e attenti, trovare le soluzioni giuste. Noi facciamo fatica contro le squadre che si chiudono molto, il Parma è stato bravo a sfruttare le occasioni che gli abbiamo lasciato, ma non abbiamo mollato e alla fine è arrivato questo punto. Dobbiamo ripartire da qui, con umiltà e cattiveria e mettendo in campo ancora più voglia di vincere per tornare a essere quelli degli ultimi mesi dello scorso campionato, capaci di dare fastidio a tutte le avversarie. Sono contento per il gol che mi mancava, ma soprattutto di aver dato una mano alla squadra”, riporta il sito ufficiale del club.