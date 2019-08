Bologna, Dzemaili: "Pulgar? Non ci ho parlato. Qui sarebbe un leader"

© foto di PhotoViews

Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, partendo dal suo futuro in rossoblù: "Ne ho abbastanza dei trasferimenti, sono a posto così (ride ndr). Ho fatto pochi ritiri dal primo giorno nella mia carriera, è stato strano. Forse per quello mi sono fatto male".

Che lingua si parla con i nuovi acquisti?

"Parliamo italiano ovviamente, poi aiutiamo i nuovi con l'inglese. Siamo sulla strada giusta, abbiamo iniziato bene e siamo soddisfatti".

Vi ha chiamato Mihajlovic dopo la sconfitta contro il Colonia?

"Sapete davvero tutto. Sì, ci ha chiamato, ma non per la sconfitta, più che altro per l'atteggiamento. Dobbiamo scendere in campo nel migliore dei modi e ce lo ha fatto capire subito".

Mihajlovic parla con i più esperti tutti i giorni?

"Non proprio tutti i giorni ma molto spesso. Lo staff sta lavorando bene, lui ci manca molto perché la sua presenza è importante e lo abbiamo visto nello scorso campionato da quando è arrivato".

Adesso avete una consapevolezza diversa?

"Sì, il presidente ha investito tanto, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Gli ultimi cinque mesi sono stati un miracolo, abbiamo seguito il mister tutti insieme e in un modo che non avevo mai visto. Alla fine siamo arrivato decimi, una cosa incredibile, ma adesso dobbiamo ripartire da zero".

Stupito da alcuni colpi delle altre società?

"Se la Juve prende anche Lukaku si gioca solo per il secondo posto. Stanno arrivando giocatori davvero importanti in Serie A e questa è una bella notizia per il calcio italiano".

Pulgar cosa vi ha detto sul suo futuro?

"È arrivato ieri, non abbiamo parlato molto. Lui p importante ma è chiaro che se arriveranno offerte le ascolterà. Qui però è importante, un leader, da altre parti potrebbe essere uno dei tanti. Questo aspetto non deve essere sottovalutato. Ha fatto benissimo da quando è arrivato Mihajlovic e anche in Copa America è stato uno dei protagonisti".

Quali sono le sue condizioni fisiche?

"Sono fuori da una settimana, rientrerò tra un'altra settimana".