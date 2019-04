Bologna, Dzemaili: "Siamo facendo un grande lavoro, avanti così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Blerim Dzemaili ha commentato così il match vinto dal suo Bologna contro la Sampdoria: “Sarebbe stato il gol più bello della mia carriera. La Samp è una bella squadra e oggi non è stata mai pericolosa. Nella classifica delle ultime sette giornate siamo in testa: stiamo facendo un grande lavoro, abbiamo dovuto rincorrere tanto e adesso ci godiamo questa vittoria. La mano del mister si vede, la squadra è stata brava a seguirlo e a mettere in campo carattere e personalità. Adesso c’è da pensare all’Empoli, ma la affrontiamo con cinque punti di vantaggio e la consapevolezza di essere una squadra tosta”