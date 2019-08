Bologna, è fatta per Dominguez. Ma il suo arrivo può slittare al 2020

Nicolas Dominguez nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Bologna, anche se - riporta oggi il Corriere dello Sport - non è ancora chiaro quando andrà effettivamente a rinforzare la rosa di Mihajlovic.

Passaporto comunitario - Dominguez ha il passaporto italiano e potrebbe arrivare subito, ma sembra che il club felsineo non voglia pagare la sua clausola risolutiva da 12,5 milioni di euro per assenza di budget e, soprattutto, per mantenere un buon rapporto col Velez Sarsfield e dilazionare il pagamento del classe 1998 in più rate.

Possibile slittamento - Ecco perché ad oggi non è escluso che i rossoblù lascino il centrocampista argentino in prestito fino a gennaio, o addirittura fino a giugno, a Buenos Aires. Intanto, lo stesso Dominguez è atteso a breve in Italia per mettere nero su bianco la sua nuova avventura, che sia presente o soltanto futura.