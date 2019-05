Bologna, è fatta per Sabatini: sarà il nuovo direttore tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joey Saputo è in città, a Bologna, e la sua presenza porta sempre novità. Non solo sul futuro di Sinisa Mihajlovic, che incontrerà all'indomani della sfida col Napoli. Nella dirigenza felsinea è pronto ad entrare Walter Sabatini, ex dirigente di Roma e Inter tra le altre. Secondo il Corriere di Bologna, c'è stato un incontro che ha portato alla fumata bianca, tanto che qualcuno vocifera che già abbia persino firmato il contratto.

E Bigon? - Il ruolo di Sabatini sarà quello del direttore tecnico, ma c'è da capire se porterà con sé qualcuno dei suoi uomini (Massara della Roma ad esempio, visto che in giallorosso arriverà Petrachi) oppure resterà in società Riccardo Bigon, che potrebbe dunque affiancare Sabatini e lavorare in tandem.