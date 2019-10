Bologna e la Spagna: il punto di non ritorno di Luis Alberto

Fonte: Dall’inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quasi due anni dopo (era novembre 2017) Luis Alberto torna in Nazionale. Prima con Lopetegui, ora con il ct Moreno. Il centrocampista della Lazio, a suon di ottime prestazioni, ha riconquistato la ‘camiseta’ spagnola, da sempre un suo obiettivo. Merito di un avvio di stagione ottimo, come testimoniano i numeri: 1 gol (e un altro annullato dal Var domenica contro il Genoa) e 5 assist (4 in A e 1 in Europa League). Dopo alcune polemiche estive sull’asse Roma-Siviglia, ha ripreso a lavorare con entusiasmo, consapevolezza e fiducia, ma soprattutto ha svolto la preparazione senza problemi fisici, che gli hanno impedito l’anno scorso di esprimersi su alti livelli (solo 6 gol e 6 assist nella stagione passata). “Felice di tornare in nazionale e di difendere la maglia della Spagna”, ha scritto su Instagram, prendendosi i complimenti pubblici anche del suo compagno Immobile. “Te lo meriti”, gli ha scritto Ciro, che è solito beneficiare delle sue giocate offensive.

Contro il Rennes, insieme a Milinkovic, ha dimostrato di essere insostituibile nella macchina biancoceleste. Quando sta bene, è micidiale. Il suo tocco di palla è raro, da privilegiato. La notizia della convocazione del ct Moreno non potrà che aumentargli la fiducia, motivo per cui tutti ora si aspettano una gran prestazione domenica a Bologna (ore 15.00). Dopo due anni ha riconquistato la sua Nazionale, il suo paese dopo una serie di tanti bassi e (meno) alti che non gli hanno permesso di avere continuità. È un po il leit motivo della sua carriera, che dovrà cercare di invertire adesso, nel periodo della maturazione. Gli si presentata, o meglio, si è meritato un’altra grande occasione per attirare le luci della ribalta e non la dovrà sprecare. Gli stimoli sono enormi, è tutto è collegato. La Lazio per arrivare alla Spagna. La Champions per sognare magari l’Europeo. Nel mezzo il possibile rinnovo con il club biancoceleste, la ciliegina sulla torta.