Bologna, è sfida alla Sampdoria per il difensore Erlic dello Spezia

Il futuro di Martin Erlic sarà con ogni probabilità in Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come il difensore classe '98, di proprietà dello Spezia ma col Sassuolo che vanta il 50% sulla futura rivendita, sia seguito con attenzione da Sampdoria e Bologna. Il giocatore tuttavia, in caso di promozione in Serie A dello Spezia, potrebbe anche decidere di restare un'altra stagione in Liguria.