Bologna, ecco la terza maglia: sarà verde con pantaloncini neri

Dario Ronzulli

Si conclude con il lancio della terza maglia 2019-2020 la presentazione dei kit del Bologna Fc 1909 realizzati per la squadra rossoblù da Macron, storico sponsor tecnico del Club e azienda leader internazionale nel settore del teamwear.

Per questo prodotto è stato scelto il colore verde: il motivo è da ricercare nella storia del Club che proprio indossando una maglia verde vinse il suo primo scudetto nel 1925 cominciando così ad arricchire la propria bacheca. Il richiamo alla storia continua sul fronte e sul retro della maglia che presentano due strisce verticali sulle quali, in grafica embossata, è riportato l’importante e ricco palmarès del Bologna.

Stilisticamente la maglia ha il collo a V, un backneck personalizzato con i colori del club e la scritta “Lo squadrone che tremare il mondo fa”. Nel retrocollo è stampato il claim “We Are One”. Sul petto, a destra, in silicone platino spicca il Macron Hero, logo del brand emiliano, mentre uno speciale stemma dedicato ai 110 anni del club si trova a sinistra, lato cuore.

Il kit è completato da pantaloncini neri e calzettoni neri con doppia riga centrale verde, il Macron Hero davanti e la scritta WE ARE ONE sul polpaccio. La vestibilità della divisa è Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh rende il capo più leggero e traspirante.

La maglia Third così come tutti i capi della collezione 2019-2020 del Bologna Fc 1909 sarà in vendita sugli store online macron.com e bolognafcstore.com e presso i Macron Store e gli Official Store del Bologna e sarà presentata in uno speciale cofanetto realizzato ad hoc per celebrare questo importante anniversario. Il cofanetto, realizzato in tiratura limitata di 1909 esemplari numerati a mano, conterrà inoltre un albo in cui in forma di graphic novel viene raccontata la storia della terza maglia del Bologna.

A caratterizzare i kit del Bologna Fc 1909, così come i capi tecnici, è la nuova icona dell’azienda leader internazionale nel settore del teamwear, il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.