© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'arrivo di Mihajlovic a Bologna, c'è tanto lavoro da fare sul campo ma anche sul mercato, visto il gong di domani alle 20: ieri c’è stata l’accelerata decisiva per due giocatori classe ’97 ben conosciuti al nuovo tecnico come il difensore centrale serbo-brasiliano Lyanco e l’esterno offensivo Edera del Torino, che proprio Mihajlovic lanciò in prima squadra. Entrambi dovrebbero arrivare in prestito secco dal club granata e per oggi - salvo contrattempi - sono già previste le visite mediche. L’altro obiettivo è Basta, ma il terzino serbo è in standby: vorrebbe sei mesi più un anno di rinnovo automatico in caso di salvezza, ma il Bologna offre solo fino a giugno. A riportarlo è il Corriere di Bologna.