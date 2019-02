© foto di Federico Gaetano

Simone Edera, nuovo esterno del Bologna, ha parlato al sito ufficiale: "Le prime impressioni sono assolutamente positive. Sono arrivato in un bell'ambiente e in una squadra che merita. Voglio far bene e iniziare questa avventura al meglio. Voglio dare una mano alla squadra e al gruppo. Mihajlovic? Lo conosco dall'anno scorso e c'è tanta stima. E' stato il nostro mentore. Sono contento di ritrovarlo qui a Bologna".