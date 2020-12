Bologna, Miha: "L'Inter non ha fatto cose straordinarie. Mancata l'aggressività"

Ko a San Siro per 3-1 dopo aver vinto le precedenti due sfide contro i nerazzurri in trasferta, Sinisa Mihajilovic ha parlato così in conferenza stampa post-gara: "Non è il modulo che ti fa vincere, ma l'atteggiamento e la mentalità. Forse non è passato il mio messaggio durante la settimana, in più oggi in panchina avevo solo Vignato in qualità di attaccante. Non c'era Sansone e perciò ho dovuto cambiare modulo, non certo perché pensavo a non perdere la partita. E' mancata l'aggressività, noi di certo non sappiamo giocare in attesa e in difesa. Meglio nel secondo tempo con il gol, ma l'abbiamo giustamente persa, anche se l'Inter non ha fatto cose particolarmente straordinarie. I ragazzi nello spogliatoio erano abbattuti, parlerò loro con calma. Medel e Hickey? Venivano da un periodo di infortunio, ho dovuto cambiarli. Su cinque cambi, però, tre erano dei primavera. Son contento che sono entrati, ma non è come metter dentro giocatori più esperti. Mbaye? Poteva anche entrare, ma ho voluto far giocare Rabbi. L'ho visto bene in allenamento, saltava tutti con grande qualità e volevo testarlo in questo palcoscenico così importante"