© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danilo salterà con molta probabilità la trasferta di Brescia. Il centrale del Bologna, perno fondamentale per la difesa di Mihajlovic, dovrà saltare la sfida contro le Rondinelle, dunque il tecnico dei felsinei dovrà pensare subito alle contromisure da prendere. Gary Medel, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere arretrato nella linea dei tre centrali, ma l'allenatore rossoblù ha a disposizione anche Bani e Tomiyasu per poter far fronte all'emergenza nel reparto arretrato.