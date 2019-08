Bologna, emergenza mediana: Kingsley può restare. Nomi nuovi in entrata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Bologna. Potrebbe restare Kingsley Michael, reduce dal prestito al Bologna e cha ha convinto nella preseason. Inoltre il reparto è corto e i felsinei non vogliono essere impreparati. In salita invece l'arrivo di Dominguez dal Velez, oltre a Hendrix del PSV spuntano Caseres del Villareral e Bouchalakis dell'Olympiakos.