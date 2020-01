© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Se non è emergenza, poco ci manca. Il Bologna andrà a Torino praticamente senza terzini sinistri. All’assenza del lungodegente Mitchell Dijks si sono infatti aggiunte anche quelle di Ladislav Krejci, che sembrava poter recuperare almeno per la panchina, e sopratutto quella di Stefano Denswil, leggero affaticamento alla gamba destra, dato per certo titolare fino a questa mattina. Il tecnico Sinisa Mihajlovic sarà così costretto a schierare sull’out mancino Ibrahima Mbaye - finora schierato a destra durante l’assenza di Tomiyasu – con il giapponese sulla fascia opposta. Al centro invece confermata la coppia Danilo-Bani.