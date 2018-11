Bologna, Falcinelli: "Mister Inzaghi è bravo e non ha preclusioni"

Diego Falcinelli, ospite ieri del fan club di San Lazzaro, ha parlato così di Pippo Inzaghi. Di seguito le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport: “Ci tiene tutti sulla corda, lui non fa preferenze e questo alla lunga ci potrà portare punti importanti. Per me stare fuori non è piacevole ma sappiamo che il mister è bravo e non ha preclusioni, dipende tutto da noi”.