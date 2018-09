Bologna, Falcinelli: "Spero che la mia storia con l'Inter non sia cambiata"

"Partita delicata, importante per entrambe le squadre. Speriamo di portare a casa punti importanti e che la mia storia non sia cambiata (di segnare all'Inter, ndr)". Queste le dichiarazioni di Diego Falcinelli a InterTV poco prima della partita del Dall'Ara. "Inzaghi? È stato un grandissimo attaccante e ci aiuta ogni giorno per migliorare. Ma le partitelle con noi non le fa, altrimenti rischia sempre di far gol. Abbiamo gli stessi punti dell'Inter, ma i nostri valgono di più perché loro sono una grande squadra".