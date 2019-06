Bologna, Falcinelli verso l'addio al rossoblù ma non alla Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Falcinelli lascerà il Bologna, ma non la nostra Serie A. Questo quanto raccolto dalla redazione di ViaEmiliaNews.com. L’attaccante ex Sassuolo e Crotone vorrebbe rimanere in Italia e in serie A, sebbene non risultino - per ora - grossi contatti con il Bologna per il giocatore