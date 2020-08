Bologna, fatta per De Silvestri. Accordo raggiunto, si attende la firma del terzino

Lorenzo De Silvestri potrebbe ritrovare presto Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna con cui ha già lavorato alla Fiorentina, alla Samp e al Torino. Il club rossoblù, secondo Sky Sport, avrebbe ormai chiuso per per l’esterno destro 1988, che arriverà a parametro zero dopo la fine del contratto con i granata. In giornata saranno definiti i dettagli e verrà sancito l'accordo tra le parti.