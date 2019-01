© foto di Federico De Luca

Tutto fatto per il passaggio di Nicola Sansone e Roberto Soriano al Bologna. Il centrocampista e l'attaccante saranno i primi due rinforzi per Filippo Inzaghi nella sessione di mercato invernale e dovrebbero arrivare entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto. I due saranno a disposizione del tecnico già per la gara contro la SPAL dopo la sosta, dove l'allenatore si giocherà il posto. A riportarlo è il Corriere di Bologna.