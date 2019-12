© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di capire se lo sbarco di Emanuel Vignato a Bologna si concretizzerà già a gennaio o verrà rinviato all'estate, dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcuni dettagli circa l'operazione conclusa dal club felsineo. Il trequartista lascia il Chievo per un esborso vicino a 2 milioni di euro (il contratto era in scadenza nel prossimo giugno) con il fondamentale apporto dell'agente Tullio Tinti. Stando a quanto riportato è stato infatti il procuratore del 19enne a spingere fortemente per l'ipotesi rossoblu considerando il club del presidente Saputo la scelta giusta per la sua crescita professionale.