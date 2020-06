Bologna, Fenucci boccia l'algoritmo: "Meglio una classifica sulla base della media punti"

Intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha commentato l'idea di stilare la classifica con un algoritmo: "Premesso che l’obiettivo di tutti è finire il campionato alla 38esima giornata, credo sia prematuro affrontare l’argomento dell’algoritmo, perché non sappiamo esattamente di cosa si tratti. Mi pare che possa avere una sua funzione nel classificare le squadre della Lega Pro che sono divise in più gironi con più classifiche ma nel contesto di un campionato come la Serie A ritengo come ultima ratio, se il campionato si dovesse fermare, che il criterio oggettivo più idoneo sia la determinare la classifica sulla base della media punti di ogni squadra in rapporto alle partite giocate".