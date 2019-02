Bologna, Fenucci: "Donadoni? Ha rifiutato il ritorno in panchina"

© foto di Federico De Luca

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a margine della presentazione di Bologna ESports, chiarendo la questione Donadoni. "Ho letto le dichiarazioni, sono rimasto sorpreso perché credevo che con Donadoni ci fosse un rapporto chiaro. C’è sempre l’indeterminatezza, non si fanno nomi e non si capisce i problemi con chi li ha avuti. È vero che abbiamo fatto un sondaggio con lui quando si pensava di cambiare allenatore e subito ha risposto di no, abbiamo dovuto negoziare col suo legale la risoluzione del contratto.