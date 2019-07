© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso La Gazzetta dello Sport, arriva il punto sulle ultime notizie legate al Bologna. Oggi l’ad Claudio Fenucci e il ds Riccardo Bigon partiranno per Montreal a casa-Saputo per relazionare il fatto e il da farsi anche assieme ai piccoli azionisti: domani, maxi conference-call con anche Sabatini e Di Vaio, in attesa di concretezze per Erick Pulgar (c'è il Siviglia in pole), Federico Santander (nel mirino dello Jiangsu Suning) e considerando che Sinisa Mihajlovic ha sentito e sentirà il patròn canadese in forma privata.