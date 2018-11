© foto di Alberto Fornasari

Intervenuto a margine del reportage de La Repubblica sulle nobili decadute, l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato della gestione per il futuro prossimo "Fatturiamo 40 milioni in meno di chi lotta stabilmente per l’Europa come Lazio e Fiorentina. Per un salto di qualità servirebbe un nuovo ciclo di investimenti, senza cedere i 4 o 5 migliori per almeno due o tre anni. La proprietà sta valutando".